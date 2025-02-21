Musk'ın oğlu sümüklerini silmişti: '145 yıllık masa bakıma girdi...'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:47

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:47

Musk’ın tam adı X Æ A-12 olan oğlu, babası Elon Musk ve Trump ile birlikte Oval Ofis’te hükümet verimliliği konusunda düzenlenen ortak bir soru-cevap oturumuna katıldı.

Küçük çocuk, etkinlik sırasında yerinde duramayarak sürekli kıpırdadı, anlamsız sesler çıkardı ve zaman zaman etrafta dolaştı.

Aynı zamanda pop yıldızı Grimes’in de oğlu olan X, burnunu karıştırdı ve ardından parmaklarına yapışan parçaları 1961’de John F. Kennedy tarafından kullanılmaya başlanan ve daha sonra Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama ve Joe Biden’ın da başkanlıkları sırasında kullandığı ünlü Resolute Masası’na sürdü.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mikrop takıntısı olduğu bilinen Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Resolute Masası’nın geçici olarak C&O Masası ile değiştirildiğini duyurdu.

ABD başkanlarının kullanımına sunulan altı farklı masadan biri olan C&O Masası, daha önce George H.W. Bush tarafından da kullanılmıştı.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “C&O, oldukça tanınan bir masa. Başkan George H.W. Bush ve diğerleri tarafından da kullanılmıştı. Resolute Masası ise hafif bir yenileme sürecinden geçiyor. Bu çok önemli bir iş! Güzel ama geçici bir değişiklik!” ifadelerini kullandı.

RESOLUTE MASASININ TARİHSEL KÖKLERİ

C&O, Chesapeake ve Ohio Demiryolu Şirketi için inşa edilen bir masa olup, ilk olarak 1975’te Oval Ofis’in çalışma odasında kullanılmış, ardından 1987’de GSX adlı demiryolu şirketi tarafından Beyaz Saray’a bağışlanmıştı.

Resolute Masası ise Oval Ofis’in en tanınmış ve sembolik masalarından biri olarak kabul ediliyor. Masanın tarihi, İngiliz Arktik keşif gemisi HMS Resolute’un kalıntılarından yapılmasına dayanıyor. Kraliçe Victoria tarafından 1880’de ABD Başkanı Rutherford B. Hayes’e hediye edilen masa, o tarihten bu yana birçok başkan tarafından kullanıldı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.