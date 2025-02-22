Putin’den Musk’a işbirliği çağrısı: Gazprombank'a talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük bankalarından Gazprombank'a iş insanı Elon Musk ile işbirliği yapma talimatı verdi.

Putin’den Musk’a işbirliği çağrısı: Gazprombank'a talimat verdi
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 07:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu" kapsamında Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile görüştü.

Zauers ile roket ve uzay teknolojileri alanında kullanılan pilleri inceleyen Putin, "Musk ile güçleri birleştirmek lazım" dedi.

Elon Musk'ın ABD'nin idari birimlerinde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğine işaret eden Putin, "Yeniden yapılandırma süreci bitince bilim işlerine dönecek. Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz" diye konuştu.

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın da (DOGE) yöneticiliğini yapıyor.

Gazprombank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.


Etiketler: #Vladimir Putin #elon musk

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