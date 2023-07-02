Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:54

Güncelleme: 02.07.2023 - 12:54

Istakoz dalgıcı Michael Packard, Haziran 2021'de yaptığı bir dalış sırasında bir kambur balinanın ağzına sıkıştı, ancak şaşırtıcı bir şekilde, balina tarafından tükürülerek dışarı atıldı ve kıyıya ulaşmayı başardı.

Kambur balina (Megaptera novaeangliae) ve dalgıç (temsili)

Ancak bu, Packard'ın ölümle ilk karşılaşması değildi. 2001 yılında, Kosta Rika'da bindiği dört kişilik uçak düşmüş ve kendisi hariç tüm mürettebat yaşamını yitirmişti.

"ÖLECEĞİME İKNA OLMUŞTUM..."

Packard'ın ilginç yaşam öyküsü kısa sürede dünya çapında manşetlere taşındı. Yaşadığı dehşet verici deneyimi anlatan Packard, balina tarafından yutulduğu ana ilişkin olarak şunları söyledi:

"30-40 saniye boyunca kapana kısıldım. Evet, o gün neredeyse öleceğime ikna olmuştum..."

57 yaşındaki dalgıç, güvenli bir şekilde karaya çıktıktan sonra hastaneye gitti. Hastanedeki tüm hemşireler ve doktorlar, "Dalış esnasında bir balinanın ağzına sıkışmak" şeklinde sıra dışı bir şikayetle hastaneye gelen Packard'ı ilgiyle dinledi.

TALİHSİZLİKLERİN İÇİNDEKİ TALİH

Packard, yaşadığı uçak kazası sonrası, kendisine ve diğer üç yolcuya ait cesetler kurtarma ekipleri tarafından bulunmadan önce Kosta Rika ormanlarında "iki gece hayatta kalmayı başarmıştı."

Ancak yüzünde ciddi yaralanmalar, kollarında ve bacaklarında çok sayıda kırık meydana gelmişti.

Mucizevi bir şekilde, balina kazasından da ciddi bir yara almadan kurtulan dalgıç Reddit'e demecinde, "Yumuşak doku hasarından başka bir şey yok" dedi.