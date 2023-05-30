Rusya’nın casus balinası İsveç’te görüldü

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:20

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:20

Norveç’te 2019’dan bu yana görülen ve Rusya’ya ait olduğu tahmin edilen casus beyaz balina “Hvaldimir” bu kez İsveç gündeminde.

Hvaldimir’in korunması amacıyla kurulan “OneWhale” adlı kuruluş tarafından yapılan açıklamada, dünya çapında "Rus casusu" olarak bilinen Hvaldimir’in Norveç’in ardından İsveç sularında görüldüğü duyuruldu. İsveçli yetkililerin balinanın bakımı için harekete geçtiği belirtildi. Balinanın kuzeye doğru ilerlemesi için plan yapıldığı, OneWhale ekibinin İsveç makamlarıyla iletişim halinde olduğu aktarıldı.

OneWhale lideri Rich German, "Hvaldimir son derece savunmasız durumda. Ancak İsveç makamlarının hızla harekete geçmesinden dolayı minnettarız” ifadelerini kullandı.

Norveç Balıkçılık İdaresi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, casus balinanın ülkenin güneyinde, yoğun nüfuslu bir bölgeye ulaşması nedeniyle yaralanma riskinin önemli ölçüde arttığını belirterek halka temastan kaçınılması konusunda uyarıda bulunmuştu.



BALİNANIN ÜZERINDE KAMERA BULUNMUŞTU

Üzerine bir kemerle kamera bağlanan Hvaldimir adlı balina, 2019’da Norveç açıklarında ilk kez görülmesinin ardından dünyada büyük ilgi çekmişti. Kemerin üzerindeki tokalarda St. Petersburg menşei bulunması dikkatleri Rusya’ya yönlendirmişti. Uzmanlar, casus balinanın Rusya’ya ait olduğunu ve Rus donanması tarafından eğitildiğini düşündüklerini açıklamıştı.

