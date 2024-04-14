Yayınlanma: 14.04.2024 - 20:35

Güncelleme: 14.04.2024 - 20:35

İsrail İran arasında yaşanan çekişmelerin ardından sosyal medyada Balistik füzenin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Balistik füze nedir? Balistik füze türleri hangileri?

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.

Toplam 30 ülke operasyonel balistik füzeler konuşlandırdı. Geliştirme, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Rusya Federasyonu tarafından yapılan yaklaşık 100 balistik füze uçuş testiyle devam ediyor. 2010'da ABD ve Rus hükûmetleri, kıtalararası balistik füze (ICBM'ler) envanterlerini yedi yıllık bir süre boyunca (2017'ye kadar) her biri 1550 birime düşürmek için bir anlaşma imzaladı.

V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12, eylem halinde ateşlenen tek balistik füzelerdir.

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ