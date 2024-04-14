Balistik füze nedir? Balistik füze türleri hangileri?

İran devlet televizyonu Tahran'ın İsrail'e yönelik balistik füze dalgası fırlattığını duyurdu. Peki, Balistik füze nedir? Balistik füze türleri hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 20:35
Balistik füze nedir? Balistik füze türleri hangileri?
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İsrail İran arasında yaşanan çekişmelerin ardından sosyal medyada Balistik füzenin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Balistik füze nedir? Balistik füze türleri hangileri?

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.

Toplam 30 ülke operasyonel balistik füzeler konuşlandırdı. Geliştirme, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Rusya Federasyonu tarafından yapılan yaklaşık 100 balistik füze uçuş testiyle devam ediyor. 2010'da ABD ve Rus hükûmetleri, kıtalararası balistik füze (ICBM'ler) envanterlerini yedi yıllık bir süre boyunca (2017'ye kadar) her biri 1550 birime düşürmek için bir anlaşma imzaladı.

V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12, eylem halinde ateşlenen tek balistik füzelerdir.

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ

  1. Havadan fırlatılan balistik füze
  2. Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.
  3. Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.
  4. Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.
  5. Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.
  6. Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.
  7. Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.
  8. Denizaltından fırlatılan balistik füze - Balistik füze denizaltısı'ndan fırlatılır.

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