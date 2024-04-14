Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:33

Güncelleme: 14.04.2024 - 16:33

İran, dün gece İsrail’e yüzlerce İHA ve füzeyle saldırı düzenlerken, İsrail’in bu saldırıya cevap verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

New York Times gazetesinin bugünkü haberine göre, İran’a acil bir misilleme saldırı planı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra planından vazgeçtiği belirtildi.

Habere göre, İsrail savaş kabinesinin bazı üyeleri de bir karşı saldırı başlatma taraftarıydı, ancak Netanyahu’nun Biden ile görüşmesine ek olarak İran’ın ciddi bir zarar vermemesi, bu planın iptal edilmesine yol açtı.

İRAN: DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK VERİRİZ

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail’e düzenlenen “Ya Resulullah” kod adlı “Gerçek Vaad” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Reisi, açıklamasında, İsrail’in İran’a herhangi bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda “daha güçlü karşılık vereceklerini” söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.