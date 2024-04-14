Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması

İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve balistik füze saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:40
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması
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İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. 

"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu. 

İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İran-İsrail gerilimine dair gün içinde diplomatik temaslar sürerken; Dışişleri Bakanlığı'ndan da flaş bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız.

İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır.

Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız.

Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir."


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