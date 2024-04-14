Taliban'dan İran'a destek: 'Meşru savunma hakkını kullandı...'

Taliban yönetimi, İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği hava saldırısıyla "meşru savunma hakkını" kullandığını savundu.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:08
Taliban'dan İran'a destek: 'Meşru savunma hakkını kullandı...'
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Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısının uluslararası yasa ve normlara aykırı olduğunu belirtti.

"Buna yanıt olarak İran, dün gece meşru savunma hakkını kullandı" değerlendirmesinde bulunan Belhi, geçen ekim ayından bu yana İsrail'in egemen devletlerin hava sahasını ihlal ederek bölgesel güvensizliği yaymayı amaçlayan provokasyonlarla dünyanın dikkatini Gazze'de 33 binden fazla sivilin ölümüne neden olduğu soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Belhi, güç sahibi hükümetlere krizin daha fazla büyümesini önlemek amacıyla İsrail'in işlediği suçlara karşı çabalarını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.


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