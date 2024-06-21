Balkanlar’da büyük bir elektrik kesintisi yaşanıyor: 'Uluslararası bir karışıklık'
Karadağ elektrik dağıtıcısı CEDIS ve yerel medyaya göre, Karadağ, Bosna ve Hırvatistan kıyılarının büyük bir bölümünde sıcaklıkların 40°C dereceye yaklaştığı cuma gününde büyük bir elektrik kesintisi yaşandı.
Reuters’ın haberine göre Karadağ elektrik dağıtıcısı CEDIS, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Karadağ'ın neredeyse tüm bölgeleri, şebeke kesintileri nedeniyle elektriksiz kaldı" dedi.
Bir Reuters muhabiri, Bosna Hersek başkenti Saraybosna, Banja Luka ve Mostar şehirlerinin elektriksiz olduğunu söyledi. Yerel medya, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.
ULUSLARARASI BİR KARIŞIKLIK
Hırvatistan'ın enerji şirketi HEP, ülkenin bazı bölgelerindeki kesintinin "birkaç ülkeyi etkileyen uluslararası bir karışıklıktan" kaynaklandığını belirtti.
HEP, "Hırvat iletim sistemi operatörleri, kesintinin nedenini belirlemek için komşu ülkelerin sistem operatörleriyle birlikte bir analiz yürütüyor" açıklamasını yaptı ve mümkün olan en kısa sürede tedarik sağlamak için üretim kapasitelerini tam olarak faaliyete geçirdiklerini aktardı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Hırvatistan devlet televizyonu HRT'nin haberine göre, Hırvatistan'ın Adriyatik kıyılarının büyük bir kısmı elektriksiz kaldı. Kıyı kenti Split'te trafik ışıklarının çalışmamasının ardından trafiğin durma noktasına geldiği belirtildi. Şehir genelinde ambulans sirenlerinin duyulduğu belirtildi.
Arnavutluk televizyonu Top Channel, başkent Tiran da dahil olmak üzere bir dizi kasabada elektriklerin kesildiğini söyledi. Haberde, Karadağ'daki bir enterkonnektörün arızalanmasının kesintiye neden olduğu belirtildi.
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