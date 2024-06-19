Porsche 911 elektrikliden uzak duruyor! Hibrit motorlarla devam...

Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:24

Güncelleme: 19.06.2024 - 12:24

Porsche, makyajlı 911'in yeni elektrikli güç aktarma organlarını 'T-Hybrid' olarak adlandırıyor. Bu sistem, yeni bir 3.6 litrelik boxer motor ile 8 ileri çift kavramalı şanzımana yerleştirilmiş bir sabit mıknatıslı senkron motoru birleştiriyor.

Tahrik sistemi 357 kW ve 570 Nm tork üretirken, şanzımana yerleştirilen PMSM 40 kW ve 150 Nm tork geliştiriyor. Motor ve elektrik motorunun kombinasyonu 398 kW güç ve 610 Nm torka yol açıyor. Eski 911 Carrera GTS'in 3.0 litrelik çift turbolu motoruna kıyasla 45 kW daha fazla güç kullanılabiliyor.

Yeni 911 GTS, eski 911 GTS'den 50 kg daha ağır, ancak elektrik desteği bunu fazlasıyla telafi ediyor. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza üç saniyede çıkıyor. Bu, 353 kW'lık 3.0 litrelik çift turbolu boxer motora sahip eski modelle karşılaştırıldığında 0,4 saniyelik bir iyileşmeye işaret ediyor ki bu da bir yarış pistinde büyük fark yaratabilir.

Porsche Marka Elçisi Jörg Bergmeister yeni 911 GTS hibriti Nürburgring-Nordschleife'de test ettiğinde, araç turu 7:16.934 dakikada, yani önceki 911'den 8.7 saniye daha hızlı tamamladı. Azami hız ise 312 km/s'ye kadar çıkabiliyor.

Çekiş için kullanılan ve turboşarja hizmet eden her iki elektrik motoru da 400 voltta çalışan 1,9 kWh (brüt) bataryaya bağlı. Şirket hibrit modelin elektrikli sürüş menzilini açıklamadı, ancak bunun bahsetmeye değecek kadar önemli olmayan son derece kısa bir mesafe olduğunu varsaymak gerekiyor. 11 kW'lık elektrik motoru turboşarjın üzerinde yer alıyor ve itiş gücüne katkıda bulunmuyor. 911 teorik olarak 40 kW'lık motorla da yol alabilir, ancak 1,9 kWh sizi çok uzağa götürmeyecektir.

Yeni Porsche 911 GTS hibrid coupe, cabriolet ve Targa versiyonlarında mevcuttur. Almanya'da coupe versiyonu 170.600 Euro, cabriolet versiyonu 184.700 Euro ve Targa versiyonu 192.900 Euro'ya satılıyor.