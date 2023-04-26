Baltık Denizi üzerinde Rus savaş uçakları engellendi
Alman ve İngiliz savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus savaş uçaklarını engelledi.
Alman ve İngiliz savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde 3 Rus uçağını engellediği bildirildi.
Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Alman ve İngiliz Eurofighter tipi uçakların 3 askeri uçağı teşhis etmek için alarma geçirildiği aktarıldı.
Bunların iki SU-27 Flanker ve bir IL-20 tipi Rus uçağı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu uçakların uluslararası hava sahasında bir kez daha sinyal vermeden uçtukları ve söz konusu uçakların engellendiği kaydedildi.
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