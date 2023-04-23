İsveç'in NATO üyeliği başvurusu Göteborg'da protesto edildi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 13:37

Güncelleme: 23.04.2023 - 13:37

Dün İsveç'in Göteborg kentinde toplanan binlerce kişi ülkenin NATO üyeliği başvurusunu ve Aurora-2023 askeri tatbikatını protesto etti.

İsveç polisinin tahminlerine göre mitinge 2 bin ila 2 bin 500 kişi katıldı.

"NATO'ya Hayır" gibi pankartlar taşıyan göstericiler, Göteborg boyunca yürüyerek, NATO'yu "ABD'nin savaş makinesi" olarak nitelendirdi.

Protestocular, NATO'nun, İsveç'i çok sayıda çatışmaya sürükleyeceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Protesto, İsveç Barış ve Tahkim Derneği ve nükleer silahsızlanma fikrini destekleyen çeşitli pasifist ağlar da dahil olmak üzere yerel STK'lar tarafından desteklendi.

İsveç, Mayıs 2022'de Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulundu. Finlandiya'nın başvurusu 31 Mart'ta ittifak üyelerinin tamamı tarafından onaylanırken, İsveç'in üyeliği halen Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmayı bekliyor.