Baltık ülkesinde kadınlara zorunlu askerlik geliyor: Savunma Bakanı tarih verdi...

Yayınlanma: 29.08.2024 - 13:44

Güncelleme: 29.08.2024 - 13:44

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Letonya'nın kadınlar için zorunlu askerlik hizmeti getirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Spruds, kadınların 2028 yılına kadar ulusal savunma hizmetine alınmasını desteklediğini dile getirerek, “Kapsamlı ulusal savunmaya doğru ilerlerken, kadınların zorunlu olarak ulusal savunma hizmetine alınmasını destekliyorum. Bunu başlatmak için en uygun zaman 2028 olabilir” dedi.

Bununla birlikte “yapılması gereken ev ödevleri” olduğunu da söyleyen Spruds, “Kamusal bir tartışma, hizmetin altyapısının iyileştirilmesi ve kadınlara özel malzeme ve ekipman sağlanması...” diye konuştu.

Spruds ayrıca, kadınlar için zorunlu askerliğin “bugün ya da yarın gerçekleşmeyeceğini” belirterek, aşılması gereken siyasi ve teknik engeller olduğunu kaydetti.

AVRUPA ÜLKELERİ ALARMA GEÇTİ

Avrupa ülkeleri, orduya personel alma ve tutma arayışında olsa da, kadınlar için zorunlu askerlik nadiren uygulanıyor.

Mart ayında Danimarka, kadınları zorunlu askere almayı planladığını açıkladı ve Norveç ve İsveç'ten sonra bu yönde hareket eden üçüncü Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'nın, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı savaş başlatmasından bu yana Avrupa ülkeleri ordularını hem personel hem de silah bakımından güçlendirmeye çalışıyor.

Letonya, 2006 yılında kaldırdığı zorunlu askerliği geçen yıl yeniden uygulamaya koydu. Nüfusu 2 milyonun altında olan ülke, 2028 yılına kadar 4 bin askere sahip olmayı hedefliyor.

Bu yılın başlarında Letonya, kabiliyet önceliklerine göre yatırım alanları, daha fazla yedek asker ve askeri altyapının geliştirilmesi konularında sektöre rehberlik eden 12 yıllık bir ordu gelişim planını onayladı.

Letonya, Rusya'ya yakın ülkeler arasında zorunlu askerliği geri getiren son ülkelerden biri oldu; zira İsveç ve Litvanya, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden kısa bir süre sonra bu kararı almıştı.