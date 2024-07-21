WRC Letonya Rallisi'nde Kalle Rovanpera'dan 39 saniyelik fark!

Finlandiyalı pilot Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Letonya'da koşulan 8. yarışında zafere ulaşan isim oldu.

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Yayınlanma: 21.07.2024 - 22:08
WRC Letonya Rallisi'nde Kalle Rovanpera'dan 39 saniyelik fark!
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Dünya Ralli Şampiyonası 2024 sezonunun 8. ayağı Letonya Rallisi'ni, Toyota ekibinden Finlandiyalı Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Letonya Rallisi, Liepaja kentinde tamamlandı.

OGİER İKİNCİ TAMAMLADI

Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID ile yarışan Kalle Rovanpera, 2 saat 31 dakika 47.6 saniyelik derecesiyle Letonya rallisini ilk sırada tamamladı.

Ralliyi, Fransız pilot Sebastien Ogier ise takım arkadaşı Rovanpera'nın 39.2 saniye ardında ikinci sırada bitirdi.

Letonya Rallisi'ni, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ile yarışan Estonyalı pilot Ott Tanak ise liderin 1 dakika 04.5 saniyelik gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

NEUVİLLE SIRALAMADA LİDER

Bu sonuçla pilotlar klasmanında Thierry Neuville 136 puanla birinci, Britanyalı Elfyn Evans 121 puanla ikinci, Ott Tanak ise 115 puanla üçüncü sırada yer aldı.

WRC'de sezonun bir sonraki ayağı 1-4 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.


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