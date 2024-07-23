Toyota Gazoo Racing, Letonya Rallisi'ni kazandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:40

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Letonya Rallisi'nde Toyota'dan Kalle Rovanpera ilk sırayı alırken, bir diğer Toyota pilotu olan Sebastien Ogier de yarışı ikinci sırada tamamladı. Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, elde ettiği duble zaferle birlikte bu sezon 8 yarışın 5'ini ilk sırada bitirmiş oldu.

WRC'nin son şampiyon pilotu olan Rovanpera, co-pilotu Jonne Halttunen ile rallide en başından itibaren üstünlük kurdu ve yarışı 2 saat 31 dakika 47.6 saniyede tamamlayarak WRC'deki 50. yarışında 14. zaferini kutladı.

Toyota Gazoo Racing'den Ogier ve co-pilotu Vincent Landais ise, etkileyici bir geri dönüş yaparak Letonya Rallisi'ni takım arkadaşının 39.2 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. GR Yaris Rally1 Hybrid ile yarışan takım, tüm pilotlarıyla heyecan verici rallide başarılı sonuçlar elde etti. Elfyn Evans ve Scott Martin ikilisi, beşinci sırayı alırken Takamoto Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston ise yarışı altıncı sırada tamamladı.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Markalar Şampiyonası için maksimum puanı toplarken, genel klasmanda liderle arasındaki puan farkını bire düşürdü. Pilotlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alan Elfyn Evans ise, 13 puan farkla lideri yakından takip etmeye devam ediyor.

İKİ PODYUM ELDE EDİLDİ

WRC2 kategorisinde de Toyota GR Yaris Rally2 için iki podyum başarısı elde edildi. Step-Five Motorsport adına yarışan Mikko Heikkila ikinci olurken Printsport takımı için yarışan Sami Pajari üçüncü sırayı aldı.

Letonya Rallisi'nden sonra, 1-4 Ağustos'ta WRC takviminin en hızlı yarışı olan Finlandiya Rallisi gerçekleştirilecek. Akıcı toprak etapları ve birçok zıplama içeren Finlandiya Rallisi, aynı zamanda Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı'nın da kendi evindeki ralli olarak öne çıkıyor. Takımın merkezi, Jyvaskyla'da bulunan servis alanının çok yakınında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, takım kaptanı Jari-Matti Latvala, Polonya Rallisi'nin ardından yine inanılmaz bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek, ''Oldukça önemli puanlar alarak Markalar Şampiyonası'ndaki farkı kapattık. Kalle Rovanpera ilk etaptan itibaren lider olarak harika bir iş çıkardı. Ogier de ikinci sırayı alarak iyi bir sürüş ortaya koydu. Bu hafta sonu otomobilin performansı mükemmeldi, pilotlarımız hızlıydı ve bu bize bir sonraki yarış olan Finlandiya Rallisi'ne gitmek için güven veriyor'' ifadelerini kullandı.

Kalle Rovanpera, kendisi ve takım adına harika bir yarış olduğunu aktararak, ''Letonya benim ve kariyerim için özel bir yer, dolayısıyla burada ilk WRC rallisini kazanmak gerçekten harika. Burada çok güçlüydük ve çok önemli puanlar kazandık. Şimdi bunun tadını çıkarıp, heyecanla Finlandiya Rallisi'ni bekleyeceğiz'' açıklamasında bulundu.