Bangladeşli eski bakana 'cinayet' suçlaması: Gözaltına alındı

Bangladeş'te hakkında cinayet suçlaması bulunan eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Muhammed Ali Arafat'ın gözaltına alındığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:29
Bangladeşli eski bakana 'cinayet' suçlaması: Gözaltına alındı
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Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, eski Bakan Arafat, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dönemindeki öğrenci protestoları sırasında öğrenci Tahidul İslam'ın öldürülmesi dahil olmak birçok davada sanıklar arasında yer alıyor.

Hakkında cinayet dahil birçok suçlama bulunan Arafat'ın başkent Dakka'da gözaltına alındığı belirtildi.

Bangladeş'te eski Başbakan Hasina, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 5 Ağustos'ta istifa etmiş ve ülkeden ayrılmıştı.

Hasina'nın da aralarında bulunduğu bazı eski hükümet görevlileri, bu tarihten sonra çeşitli davalarda suçlananlar arasında yer almıştı.


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