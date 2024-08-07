Bangladeş'te geçici hükümetin lideri belli oldu: 'Yoksulların bankacısı...'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:27

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:27

Öğrenci protestolarıyla çalkalanan Bangladeş'te geçici hükümetin başına atanan isim belli oldu.

Uzun süredir ülkede başbakanlık yapan Şeyh Hasina'nın yüzlerce kişinin ölümüne yol açan ve Güney Asya ülkesini kaosun eşiğine getiren kitlesel bir ayaklanmanın ortasında ülkeden kaçmasının ardından Bangladeş'in geçici hükümetine Nobel ödüllü Muhammed Yunus başkanlık edecek.

Geçiş hükümetinin kalan üyelerinin de çeşitli siyasi partilerle yapılan istişarelerin ardından belirleneceği bildirildi.

Basında yer alan haberlere göre, Hasina'nın uzun süredir siyasi muhalifi olan Yunus'un Olimpiyat organizatörlerine danışmanlık yaptığı Paris'ten yakında dönmesi bekleniyor.

Hasina'nın istifasını ülkenin "ikinci kurtuluş günü" olarak nitelendiren Yunus, Hasina'nın iktidarı sırasında yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin 2018 yılında yolsuzluk suçlamasıyla mahkum edilen Hasina'nın uzun süredir rakibi olan muhalefet lideri Khaleda Zia'nın ev hapsinden serbest bırakılmasını emretti.

MUHAMMED YUNUS KİMDİR?

Hasina tarafından uzun zamandır rakip olarak görülen 84 yaşındaki Muhammed Yunus, "yoksulların bankacısı" olarak tanınıyor.

Çok sayıda mali suçlamadan ötürü Bangladeş'te mahkum edilen Nobel ödüllü Yunus hakkında, Şeyh Hasina ile aralarındaki soğuk ilişkileri nedeniyle hedef alındığı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı.

Aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve diğer birçok ünlü ismin de bulunduğu bir grup, Şeyh Hasina'ya mektup göndererek Yunus hakkındaki yasal sürecin askıya alınmasını istemişti.

Ekonomist ve bankacı olan Yunus, mikrokredi piyasalarını geliştirme çalışmaları nedeniyle 2006 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Yunus, 1983 yılında kurduğu ve normal banka kredisi almaya hak kazanamayan iş adamlarına küçük krediler veren Grameen Bank aracılığıyla binlerce kişiyi yoksulluktan kurtardığı için takdir ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.