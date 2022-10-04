Bangladeş'te 140 milyon kişi elektriksiz kaldı
Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesinde arıza nedeniyle 140 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Al Jazeera'nin haberine göre, Bangladeş Elektrik Geliştirme Dairesi sözcüsü Shamim Ahsan, ülkenin kuzeybatısı dışında kalan bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
Yetkililer, elektrik arızasının ülkenin doğusundaki bir bölgede meydana gelmiş olabileceğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkede elektrik kullanımının azaltılması için okulların 2 gün kapalı tutulacağı bildirilmişti.
Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçlamıştı.
Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.
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