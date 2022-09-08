İstanbul'un 24 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un 24 ilçesinde bugün ve yarın değişik saat aralıklarında toplam 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 24 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.
Bugün elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Arnavutköy, Zeytinburnu, Avcılar, Bağcılar, Çatalca, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Eyüpsultan, Kağıthane, Güngören, Fatih, Şişli, Sarıyer, Sultangazi.
Yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Bahçelievler, Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Çatalca, Bakırköy, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Zeytinburnu, Sultangazi olacak.
İstanbul'un Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesindeki Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
Ayrıca planlı elektrik kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuru yapılabiliyor.
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