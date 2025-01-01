Bangladeş'te Hasina protestosu: Binlerce kişi adalet çağrısı yaptı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 01.01.2025 - 12:13

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da binlerce kişi, Hasina yönetimine karşı gösterilerde öldürülenlerin faillerinin bulunması için bir araya geldi.

"Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler" hareketi ve Jatiya Nagorik Komitesi tarafından düzenlenen gösteri, temmuz 2024'teki protestolarda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Gösterinin organizatörlerinden Hasnat Abdullah, yaptığı konuşmada, faşizme ve Avami Birliğine karşı mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Birçok kişi ayaklanmamızı kabullenemedi. Bu yüzden başbakanlıkta, poliste ve hatta mahkemelerde komplolar oldu" dedi.

Jatiya Nagorik Komitesi Başkanı Nasiruddin Patwary ise "Hiçbir ülkenin gözdağı vermesine müsamaha göstermeyecek yeni bir Bangladeş istiyoruz. İhale manipülasyonu ve gaspın olmadığı bir ülke istiyoruz. Hükümetin Avami Birliği ve Şeyh Hasina'yı derhal hesaba çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göstericiler, Hasina hükümetine karşı başlatılan kitlesel gösterilerde öldürülenler için adalet çağrısında bulunarak "adalet", "özgürlük" ve "hukuk" sloganları attı.

Grup ayrıca hükümetten, insan hakları, eğitim ve sağlık haklarının teminat altına alınması talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması nedeniyle yıllar içinde yaşanan sıkıntılardan dolayı temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz 2024 sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos 2024'te resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.