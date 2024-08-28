Başbakan ülkeden kaçmıştı... Bangladeş'te geçici hükümetten geri adım!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:31

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:31

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci koluna yönelik yasak, resmi gazetede yayımlanan kararla iptal edildi.

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yayımladığı bildirgede, partinin terör faaliyetlerine karıştığına dair somut bir kanıt bulunmadığını kaydetti.

Bangladeş'te, kamuda kontenjan protestolarında "vandalizm ve kargaşa ile ülkeyi istikrarsızlaştırmakla" suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci kolu, "Terörle Mücadele Yasası" kapsamında 1 Ağustos'ta yasaklanmıştı.

Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, Cemaat-i İslami Partisini ve partinin öğrenci kolunu, kamuda kontenjan protestolarındaki "sabotaj, kundakçılık ve polise yapılan saldırıların arkasında olmakla" suçlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.