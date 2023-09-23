Bangladeş'ten Filistin'e destek: Haklarının yerine getirilememesi endişe verici

Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:31

Güncelleme: 23.09.2023 - 08:31

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

BM'nin barışı koruma operasyonlarına katılımla küresel barış ve güvenliğin sağlanması konusunda istekli olduklarını belirten Vecid, 40 ülkedeki 55 operasyonda Bangladeş'ten aralarında kadınların da bulunduğu 188 bin kişinin hizmet verdiğini aktardı.

Bangladeş'in "terörizme ve şiddet içeren aşırılığa karşı sıfır hoşgörü politikası" olduğuna işaret eden Vecid, "toplumsal uyumu ve farklı inançlardan kişilerin barış içinde birlikte varoluşunu bozan davranışların ciddi suçlar olduğunu" dile getirdi.

Vecid, İsrail'in 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması olarak bilinen Nekbe'nin 75. yılına değinerek, "Filistinlilerin haklarının yerine getirilmemesinin endişe verici olduğunu" vurguladı.

Bu hakları gerçekleştirmek için çabalarına devam edeceklerinin altını çizen Vecid, "Bangladeş, her zaman Filistin'in yanında olacak" dedi.

ARAKAN

Konuşmasında, Arakanlı göçmenlere de değinen Başbakan Vecid, göçmenlerin evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarının 6. yılına dikkati çekti.

Vecid, "Yerinden edilen Arakanlılar, ülkelerine dönmek ve orada huzurla yaşamak istiyor" dedi.

Dünyadaki iklim krizinin ciddiyetine de işaret eden Vecid, Bangladeş'in dünyada iklim açısından "en savunmasız ülkelerden biri" olduğunu söyledi.

Vecid, son birkaç yıldır süregelen küresel krizlerin gıda, enerji ve ticaret ürünlerinin fiyatlarını artırdığına dikkati çekerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 2022'de kurduğu Gıda, Enerji ve Finans Küresel Kriz Müdahale Grubu için teşekkürlerini iletti.