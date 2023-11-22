Banksy'nin gerçek adı ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:30

Dünyaca ünlü graffiti sanatçısı Banksy'nin, gerçek adını söylediği kayıp radyo programı yayımlandı. İngiliz kamu yayıncısı BBC, röportaj veren gizemli sanatçının ilk adının ne olduğu açıkladı.

2003 tarihli kayıtta BBC muhabiri Nigel Wrench, gerçek adını daha önce Independent gazetesinin kullandığını söyledikten sonra Bansky'e "Robbie" diye seslendi.

Banksy, "Adını kullandığım için mutlu musun?" diye soran Wrench'e cevap olarak sadece "Robbie" ifadesinde bulundu.

Röportajın devamında Wrench, "Robbie, tamam" ve "Bu gece kendi şovunun açılışında olmayacaksın. Neden?" diye sordu.

Wrench'e cevap veren "Robbie" (Banksy), şu ifadelerde bulundu:

"Yapacak daha iyi bir işim var. Sanırım televizyonda Kara Kuvvetleri (Televizyon programı) var. Grafiti alanında çalışıyorsanız, eserinizin yanında durup gülümseyebileceğiniz ve insanların elini sıkabileceğiniz bir konumda değilsinizdir. Bence diğer insanların denemesi daha ilginç... Eğer hiç ortaya çıkmazsanız ve insanlar kim olduğunuzu bilmezse, o zaman bir karakter olursunuz, gerçekte siz değilsinizdir. Ve farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilirsiniz. Ama çok yazık çünkü bu akşam gittiğim yerde biramı kendim ödemek zorunda kalacağım"