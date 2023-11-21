Banksy gerçek adını 20 yıl önce açıklamış

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:27

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:27

Gerçek ismi ve kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Bansky'nin, 2003 yılında İngiltere basınına verdiği bir demeçte isminin 'Robbie' olduğunu doğruladığı ortaya çıktı.

Buna göre, BBC tarafından 20 yıl önce yapılan 'kayıp' söyleşi bulundu.

Bu söyleşide Banksy, isminin ne olduğunu söylüyordu. BBC muhabiri Nigel Wrench, Banksy'e bu röportajda adının Robert Banks olup olmadığını sormuştu. Banksy, buna yanıt olarak, "Robbie" demişti.

İnternette uzun zamandır Banksy'nin gerçek isminin ne olduğu spekülasyon konusuydu ve Robin, Robert ya da Robbie olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

'SANATIM MİKRODALGA YEMEKLERE BENZİYOR'

Söz konusu röportajda Banksy sanata yaklaşımı hakkında da konuşmuştu. Kimliğinin belli olmaması için de hızla grafiti yapmasını 'yemekleri mikrodalgaya atmaya' benzeten Banksy, "(Sanatım) hızlı. Yapıp bitirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BBC'nin yayınladığı 20 yıllık bu söyleşi, aynı zamanda Banksy ile yapıldığı bilinen en eski söyleşilerden biri. Banksy'nin gerçek kimliği her ne kadar bugüne kadar ortaya çıkmasa da yayınlanan bu söyleşi hayranlarına sanatçının sesini duyma şansı verdi. BBC'nin o dönemde kültür-sanat muhabiri olan Nigel Wrench ile söyleşi yapan Banksy, o yıllarda 20'li yaşlarındaydı. Söyleşinin düzenlenmiş bir versiyonu temmuz ayında yayınlanmış olsa da o dönemde Wrench'in elindeki tüm materyal kullanılmamıştı.

'DIŞARI ÇIKIN VE EĞLENİN'

Yıllar sonra "The Banksy Story" (Banksy'nin Hikayesi) podcast'ini yeniden dinleyen Nigel Wrench, evindeki hard diskte röportajın tamamını arayıp buldu. Röportajın yeni bulunan kısımlarında Banksy, sanat olarak vandallık konusunda da yorum yapmıştı.

"Tıpkı annemin her pazar günü pazar rostosu yaptığı ve her pazar günü söylediği gibi 'Yapması saatler, yemesi dakikalar alıyor'" diye konuşan Banksy, "Ve (annem) bu günlerde mikrodalga yemekler yiyor ve çok daha mutlu görünüyor. Ben de gerçekten sanata karşı böyle bir yaklaşım benimsiyorum. Yapıp bitirmek istiyorum" demişti.

Grafitinin vandallık olup olmadığı ya da yasadışı olup olmadığı konusunda ise Banksy, insanlara şu tavsiyeyi vermişti:

"Dışarı çıkın, yıkın ve eğlenenin. Diğer insanlar; onlar bunu değiştiremez. Onlar bundan kurtulabilir."