Ünlü graffitici Banksy'nin 'kimliği tespit edildi' iddiası

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:10

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:15

Londra'dan Batı Şeria'da ayrım duvarına, California'dan Paris'in sokaklarına yaptığı graffiti eserlerle milyonlarca hayran toplayan, çizdiklerinin verdiği mesajlar üniversitelerde tartışılan dünyanın en ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin yıllardır sakladığı kimliğinin tespit edilmiş olabileceği iddia edildi.

Banksy'nin gerçek kimliğinin ne olduğu, sanatçının ilk ünlenmesinden bu yana sıkça tartışılan konulardan biri. Konuyla ilgili en yaygın söylenti, Banksy'nin Robin Banks adında bir kasap olduğu ve ailesinin onun ne iş yaptığını bilmediğini, sadece çok iyi resim çizdiğini gördükleriydi.

Bir başka söylenti de Banksy diye tek bir kişi olmadığı, bunun bir sanatçılar topluluğu olduğuydu.

Daily Mail, haberinde, Banksy'nin kimliğini tespit etmek için bir yıl boyunca sanatçının arkadaşları, eski iş arkadaşları, düşmanları, ev arkadaşları ve aile fertleriyle konuştuklarını söyledi.

"Banksy'nin kimliğini tespit etmeye ne kadar yaklaşılabilirse o kadar yaklaştık" ifadesinde bulunan gazete, 4 yıl önce Jamaika'da çekilmiş mavi tişörtlü bir adamın fotoğrafından yola çıktıklarını söyledi. Fotoğraftaki kişinin, yanında sprey boya bulunması sebebiyle Banksy olduğuna dikkat çekildi.

Gazete, daha sonra Banksy'nin memleketi olduğu belirtilen Bristol'a giderek sanatçıyla tanıştığını belirten kişilerle bir araya geldi.

Görüşülen kişilerden biri, Banksy ile tanışmadığını söylese de sanatçının isminin Robin Gunningham olduğunu iddia etti. Gunningham ismine odaklanıldığının ve kamu kayıtlarının araştırıldığının belirtildi haberde, Gunningham ailesinin 1998 yılına kadar komşuluğunu yapan Anthony Hallett ismindeki bir kişiyle görüşüldüğü aktarıldı. Hallett'in, Jamaika'da çekilen fotoğraftaki kişinin Robin Gunningham olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

Hallett, "Sanırım Robin, grafiti sanatçısı olarak çalışıyordu. Başka insanlara çalışır ve aylarca ortadan kaybolurdu. Göçebe gibi bir hayat sürüyordu" dedi.

Daily Mail, Robin'in sınıf arkadaşlarından sigorta satıcısı Scott Nurse ismindeki bir kişiye ulaştıklarını söyledi. Nurse'ün, "Robin, okuldayken sanat konusunda çok yetenekliydi" sözlerine dikkat çekildi.