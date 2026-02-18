Barış masasında gerilim: Zelenski’den ABD’ye ‘baskı’ eleştirisi

Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinin ikinci günü için Cenevre’de yeniden masaya oturdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Washington’ın savaşı sona erdirmek için Kiev’e “orantısız baskı” yaptığını söyledi.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerde Ukrayna’nın sürecin başarıya ulaşması için adım atması gerektiğini vurgulamasının ardından gerçekleşiyor.

Zelenski, ABD merkezli Axios’a verdiği demeçte, Trump’ın kamuoyuna açık biçimde Ukrayna’yı taviz vermeye çağırmasının “adil olmadığını” belirtti. Rusya’nın henüz ele geçirmediği Donbas topraklarından vazgeçilmesini içeren herhangi bir planın referanduma sunulması halinde Ukraynalılar tarafından reddedileceğini söyledi.

“Umarım bu sadece bir taktiktir, nihai bir karar değildir” diyen Zelenskiy, Trump’ın barış çabalarına teşekkür ettiğini de ifade etti. ABD’nin üst düzey müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmelerde aynı tür baskıyla karşılaşmadığını kaydetti.

Trump ise pazartesi günü gazetecilere, “Ukrayna masaya hızla gelmeli” demişti.

GERGİN GEÇEN TEMASLAR

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Rustem Umerov, görüşmelerin “pratik konular ve olası kararların mekanizması” üzerinde yoğunlaştığını ancak ayrıntı vermedi. Rus yetkililer resmi açıklama yapmadı.

Rus ajansları ise ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdıkları haberlerde görüşmelerin “çok gergin” geçtiğini ve altı saat sürdüğünü bildirdi.

Zelenski, gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Cenevre’deki heyetten rapor beklediğini belirterek, “Savaşı onurlu bir anlaşmayla bitirmek için hızlı hareket etmeye hazırız. Soru Ruslara: Ne istiyorlar?” dedi.

Cenevre’deki temaslar, daha önce Abu Dabi’de gerçekleştirilen ve önemli bir ilerleme sağlanamayan iki tur görüşmenin ardından yapılıyor. Taraflar özellikle doğu Ukrayna’daki toprak kontrolü konusunda uzlaşmadan uzak bulunuyor.

ABD’nin özel temsilcisi Witkoff ise çarşamba sabahı yaptığı açıklamada Trump’ın girişimlerinin “anlamlı ilerleme” sağladığını savundu. Witkoff, tarafların liderlerine bilgi vereceğini ve anlaşma için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.