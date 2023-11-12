Barselona'da Filistin'e destek: İstasyon işgal edildi

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:44

İspanya'nın Barselona kentinde Filistin'e destek için dün yapılan gösteride, França tren istasyonu işgal edildi. Filistin destekçisi gruba, polis müdahalede bulundu.

Barselona sokaklarında 10 bine yakın kişinin katıldığı gösteride, "İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi" istendi.

"Boykot İsrail", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durduralım, İsrail ile silah ticaretine artık yeter" yazılı pankart taşıdı.

Gösteri çağrısını yapan sol örgütlerin sözcüsü Celia Cassenyes, buradaki konuşmada, "İsrail, savunmasız ve tutsak halka karşı toplu cezalandırma uyguluyor. İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara izin veren hiçbir gerekçe yok. İsrail, ateşkes taleplerini tamamen göz ardı ediyor. Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için İspanyol hükümeti, bu devletle silah ticaretine son vermeli" dedi.

Gösterinin sonunda kalabalık bir grup, França (Fransa) tren istasyonuna girdi. Göstericiler polisin müdahale ettiği yerel saatle 21.00'e kadar eylemlerine burada devam etti.

"Filistin istasyonu" yazılı pankart açan göstericiler, yolcu giriş çıkışlarını kapatarak, "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin" sloganları atarak oturma eylemi yaptı.

Eylem, polisin müdahale ettiği göstericilerin tren istasyonundan çıkartılmasıyla son buldu.