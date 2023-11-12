Fransa’da Filistin’e destek

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:54

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:54

Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü.

Republique Meydanı'nda başlayan ve işçi sendikaları ile sol partilerin desteklediği gösteride, “Acil ateşkes sağlansın”, “Gazze'deki katliam durdurulsun”, "İsrail'in bu yaptığı savaş değil soykırım”, “Filistin özgür kalacak”, “Gazze asla İsrail'in sömürgesi olmayacak” sloganları atan Filistin destekçileri, “Macron işbirlikçi”, “İsrail'e birileri yeter demeli” gibi sloganlarla İsrail ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösterdi.

Sık sık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “katil” sloganı atan göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eli kanlı pankartlarını taşıdı.

Öte yandan, gösteri alanında bazı gruplar Fransa'da gözaltına alınan Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka’nın sınır dışı edilmesini de protesto etti. Taşınan bazı pankartlarda, İbranice yazıların olması dikkat çekti.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖSTERİYE İZİN VERDİ

Daha önce Fransa’da düzenlenen Filistin’e destek gösterilerine izin vermeyen Fransa İçişleri Bakanlığı bugünkü gösteriye izin verdi. Önceki gösterilerde alana konuşlandırılan polis gücünün bu gösteride konuşlandırılmadığı gözlendi. Nation Meydanı’nda son bulan gösteriye beklenenin üzerinde bir katılım oldu.