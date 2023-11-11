Tüm yasaklara rağmen... Real Sociedad taraftarından Filistin'e anlamlı destek!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 20:08

Güncelleme: 11.11.2023 - 20:08

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Benfica'yı konuk eden Real Sociedad sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bir grup Real Sociedad taraftarı, takımlarının oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi Filistin'e destek protestosu düzenledi.

Şampiyonlar Ligi'nde yasak olmasına rağmen taraftarlar, kırmızı boyalı maskeleri ile stadyuma geldi.

Protestocular, tribünde kendilerine ayrılan boşluğa geçerek Filistin bayrakları açtı.

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar Filistin bayrağı açmıştı.

Bunun üzerine Filistin'e destek veren Yeşil Tugay (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya Ligi'nde oynanan Celtic - St Mirren karşılaşmasına alınmadı ve Celtic, "ciddi güvenlik endişeleri" nedeniyle Green Brigade (Yeşil Tugay) isimli taraftar grubunun tüm üyelerinin kombine biletlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.