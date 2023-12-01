Baş ağrısı çeken adamın beyninden yemek çubukları çıktı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:17

Güncelleme: 01.12.2023 - 12:17

24 Kasım'da Dong Hoi'deki Küba Dostluk Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle başvuran 35 yaşındaki adam aynı zamanda görme bozukluğu, burun ve boğaz akıntısından da mustaripti.

Yerel basında yer alan habere göre, tam ismi verilmeyen hastaya, bilgisayarlı tomografi taraması yapıldı.

Tomografinin ardından adama tansiyon pnömosefali teşhisi kondu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, tansiyon pnömosefali genelde kafa travması, kurşun ve spinal bıçak yaralanması gibi durumların ardından ortaya çıkıyor.

ÇUBUKLAR ORAYA NASIL GİRDİ?

Doktorlar daha sonra yaptıkları incelemelerde, bu hastalığa neden olan şeyin adamın burnundan girip beynine ulaşmış bir çift yemek çubuğu olduğunu ortaya çıkardı.

New York Post'un aktardığına göre, beynindeki yemek çubuklarının varlığını öğrendikten sonra şoke olan adamın, 5 ay önce alkollüyken kavgaya karıştığını hatırladığı belirtildi.

Kavga gününe dair ayrıntıların hafızasında belli belirsiz olduğunu belirten adam, yüzüne bir şeylerin saplandığını söyledi.

Fakat kavgadan hemen sonra acil servise giden adamın burnunda yemek çubuğu görülmediği gibi herhangi bir anormallik de gözlemlenmedi.

Kavga sırasında bıçaklandığını düşünen hastanın burnuna yemek çubukları saplanmıştı.

Hastaneden taburcu olmayı bekleyen hastanın durumunun stabil olduğu belirtildi.