Vietnamlı bir elektrikli otomobil üreticisi, Volkswagen ve Ford'u geride bıraktı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:50

Elektrikli araç üreticisi VinFast, özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) olan Black Spade Acquisition Co. ile birleşmesinin ardından Salı günü New York borsasına hızlı bir giriş yaptı.

Yeni birleşen şirketin hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde %270 oranında yükseldi. Açılış fiyatı olan 10 doların iki katından fazla bir artışla 22 dolardan açıldı ve 37 dolardan kapandı.

Bu artış, VinFast'in piyasa değerini 85 milyar doların üzerine çıkardığı kaydedildi. Dünya'nın en büyük finansal piyasa verileri ve altyapısı sağlayıcılarından biri olan Refinitiv'e göre bu rakam, sırasıyla 69,7 milyar dolar ve 48 milyar dolar değerinde olan Volkswagen ya da Ford'dan daha fazla.

VİNFAST

VinFast'ın %99'u, diğer şirketi Vingroup ve diğer ticari kuruluşların elindeki hisseler aracılığıyla Vietnam'ın en zengin iş insanı Pham Nhat Vuong'a ait.

Bloomberg Milyarderler endeksine göre, hem Vingroup hem de VinFast'ın başkanı olan Vuong, Salı günü otomobil üreticisinin hisselerinin yükselmesiyle kendi servetinin yaklaşık 39 milyar dolar arttığını gördü. Şu anda servetinin yaklaşık 44,3 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

VinFast 2017 yılında Vietnam'ın en büyük holdinglerinden biri olan Vingroup'un bir iştiraki olarak kuruldu. Firma, Vietnam ve Kuzey Amerika'da satılan elektrikli SUV'lar, scooterlar ve otobüsler üretiyor.

Salı günkü performansının, VinFast'i piyasa değeri açısından ABD'de listelenen en büyük Vietnam şirketi haline getirdiği belirtildi.