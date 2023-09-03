Başbakan açıkladı: 'Puff'lar yasaklanıyor
Fransa Başbakanı Élisabeth Borne,sigarayla mücadele için tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını söyledi.
Fransa Başbakanı Borne, sigara ile mücadele amacıyla yeni bir yasa tasarısı sunulacağını ve "Puff" adı ile bilenen tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını duyurdu.
RTL'ye demeç veren Borne, "yakında sigarayla mücadele için, özellikle de gençlere kötü alışkanlıklar kazandıran meşhur 'puff'ların yasaklanmasını içeren yeni bir yasa tasarısı sunulacak" ifadesinde bulundu.
Fransa'da sigaraya bağlı ölüm sayısının 75 bin kişinin üzerinde olduğunu belirten Borne, tasarının yeni bir vergi artışı içermediğini "ancak tütün tüketimi konusuna dikkat ettiklerini" belirtti.
Buzlu şeker, sakız gibi aromaları ile şekerleme tadlarını anımsatan "Puff"lar, Fransa'da 8 ile 12 Euro (yaklaşık 230 ila 350 TL) arasında satılıyor.
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