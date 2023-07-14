’Pehlivan 22’ operasyonu: 15 milyon değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:32

Güncelleme: 14.07.2023 - 17:51

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. TEM otobanı Havsa mevkiinde çalışma yapan ekipler, İstanbul yönüne giden ve sürücülüğünü M.Y. isimli şüpheli şahsın yaptığı tırı durdurarak arama yaptı.

Polis ekiplerince "Pehlivan 22" kod isimli başarılı operasyonda kaçak ürün ülkeye girişi önlendi.

25 BİN ADET ELEKTRONİK SİGARA

Polis ekiplerince yapılan arama sonucu gümrüklenmiş ve değeri 15 milyon Türk lirası olan 25 bin adet gümrük kaçağı olan 10 binlik elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonun ardından sürücü M.Y. gözaltına alındı. Yakalanan ürünler ise İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Sergiye katılan ve başarılı operasyonlarından dolayı ekipleri tebrik eden İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, operasyon hakkında bilgi alarak başarılarının devamını diledi.