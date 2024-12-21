Başbakan açıkladı: TikTok en az 1 yıl yasaklanıyor

Yayınlanma: 21.12.2024 - 21:45

Güncelleme: 21.12.2024 - 21:45

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan 'TikTok yasaklanması çalışması' hakkında karar aldıklarını ifade etti.

Rama, karar kapsamında TikTok’un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti.

Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım’da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.