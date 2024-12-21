TikTok’ta neler oluyor

21 Aralık 2024 Cumartesi

Uzun süredir benim de rahatsız olduğum takip ettiğim bir konu hakkında araştırma yapıyorum ve araştırdıkça nasıl bir “bataklık” olduğunu görüyorum.

Bahsettiğim bataklık bir sosyal medya uygulaması. Adı: TikTok

En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Hegemonya savaşları her alanda olduğu gibi sosyal medyada da sürüyor. Bu yüzden ABD’nin Instagram’ı, Twitter’ı, Facebook’u varsa Çin’in de TikTok’u var.

Fakat sorun TikTok’un kendi içerisinde denetimsiz bir alan yaratmasından kaynaklanıyor. Yoksa insanlar ABD menşeli sosyal medya uygulamalarından da kazanıyor. Şimdi işin dolandırıcılık kısmına geçelim.

Anlatayım.

Bu uygulamada fazla takipçi sayısı olan kişiler canlı yayınlar vasıtası ile markaların ürünlerini tanıtıp para kazanabiliyorlar. Bir de canlı yayın açarak takipçilerin hediye göndermeleri ile para kazanabiliyorlar. Hediye gönderebilmeleri için de “jeton” olarak adlandırılan TikTok paralarından almaları gerekiyor. Jeton TikTok uygulamasında kullanılan dijital bir para birimi.

Canlı yayın yapan kullanıcılar, yayını sonlandırdıktan sonra “elmas” adı verilen, yalnızca yayıncılar tarafından kullanılan ve itibari paraya çevrilmesi mümkün olan sanal para birimlerine dönüştürüyorlar.

Elmasların kendi değerleri mevcuttur (1 elmas 0.05 USD değerinde). TikTok uygulaması bu işlemlerden yaklaşık yüzde 60 oranında komisyon alıyor. Kullanıcıların hesaplarında bulunan paraları çekmeleri için öncelikle TikTok uygulamasına bir banka hesabı tanımlamaları gerekiyor.

Burada bir olay yaşanmış.

Bir vatandaş rızası dışında kredi kartından TikTok adlı uygulamadan ödeme çekildiğini beyan ederek siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne ihbarda bulunmuş. Yapılan ihbarı değerlendiren yetkililer fiziki ve teknik takip sonucunda devasa bir yapıya ulaşmış.

Soruşturma kapsamında ATM’lere aparat yerleştirerek kredi kartlarını kopyalayan İmam Fettah Altınyüzük isimli kişiye ve suç ortaklarına ulaşmış.

Bu dolandırıcılar suçlarını itiraf etmiş. Örgüt lideri olarak Mustafa Daşdemir isimli kişi tespit edilmiş. Kopyalanan kredi kartı bilgilerini Alihan Caynak isimli bir kişi Bulgaristan ve başka ülkelerdeki kişilere gönderiyormuş. Bu kişiler ele geçirdikleri veya temin ettikleri banka hesap bilgileri/kredi kartı bilgilerini Google Play hesaplarına veya Apple kimliklerine ödeme yöntemi olarak tanımladıkları belirlenmiş. Tanımlanan banka kredi kartlarından Google/Apple hesaplarına bakiye yükledikleri sonrasında TikTok uygulamasından jeton yükleme işlemi gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı/irtibatlı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında hediye olarak gönderdikleri tespit edilmiş.

Satın aldıkları jetonları yani bu jeton ile aldıkları hediyeleri, canlı yayın yapan kullanıcılara gönderiyorlarmış. Ancak hediye sadece ismi, aslında canlı yayın yapan kullanıcı ile anlaşarak hediye gönderilen jetonları tekrar iade alıyorlarmış. Canlı yayın yapan kişi de kendisine gönderilen tutardan büyük bir komisyon alıyormuş. Alihan Caynak isimli şahsın yayıncılardan aldığı komisyon tutarlarını dikkat çekmemek amacıyla kardeşinin ve babasının banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı da anlaşılmış.

MASAK konuyu incelemiş.

Para transfer ilişkisi bulunan 10 farklı grubun varlığına ulaşılmış. Bu gruptaki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve gruptaki kişi sayısının 3 ile 20 kişi arasında değiştiği tespit edilmiş. Grupta yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile aralarında para transfer işlemlerinin olduğu belirlenmiş. Küçümsemeyin. Bu platform üzerinden milyarlarca lira döndüğü belirlenmiş.

MASAK yetkilileri 1619 kullanıcıya ait banka bilgilerini analiz etmiş. TikTok tarafından hesabına 1 milyon TL’den fazla para girişi olan 106 kişi olduğunun tespiti yapılmış. Yine hesabından TikTok hesabına 1 milyon TL’den fazla para çıkışının olduğu 78 şahıs ve 1 şirket hesabının olduğu sonucuna ulaşılmış. Hatta kişisel hesaplarından 1 milyon TL’den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi arasından, aralarında IŞİD terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahısların olduğu bile tespit edilmiş. 2023 yılı haziran ayında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TikTok üzerinden sanal para ticaretiyle 1.2 milyar TL kara para aklandığının tespiti üzerine TikTok fenomenlerine yönelik operasyon yaptı. Bir iddianame hazırlandı.

Emniyet’in siber suçlar birimini ve iddianameyi hazırlayan savcıyı tebrik ederim. Ancak çağrı yapmak istiyorum. İddianamede yer almayan yüzlerce kişi var. Videolarına çok kolay ulaşabilirsiniz. Ben çoğunu kayıt altına aldım. Aleni şekilde bu işlemlere devam ediyorlar. TikTok yetkilileri bunu tespit edemez mi tabii ki edebilir. Nihayetinde harcamalara yapılan itirazlar sonucunda TikTok da buradan zarar görüyor. TikTok’a ulaşamadım, eski çalışanlarına sordum; “Bu düzen içerisinde değiller ama bilgileri var” cevabını aldım.

Yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Her türlü yasaklamaya karşıyım. Bu platformu kapatmanız değil ama takibe alıp düzenleme yapmanız şart.