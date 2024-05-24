Başbakan Orban rest çekti: Macaristan, NATO'dan ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:44

Güncelleme: 24.05.2024 - 11:44

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Kossuth radyosuna verdiği demeçte, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Orban, Macaristan'ın NATO'daki rolünü “yeniden değerlendirdiğini” belirterek, Macaristan'ın, müttefikelri Ukrayna'daki çatışmaya sürükleyebilecek ve Rusya ile doğrudan bir çatışmaya yol açabilecek NATO eylemlerine katılmayı planlamadığını teyit etti.

Brüksel'in, “NATO'nun bu savaşta yer almasının yolları üzerinde çalışan görev güçleri” ile askeri planlar yaptığını savunan Orban, şunları kaydetti:

“Macaristan buna karşı çıkıyor. Hükümet, bir NATO üyesi olarak kalarak savaşa katılmaktan nasıl kaçınılabileceğini bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.”

Orban, Brüksel'in, bunun farkında olduğunu ve hatta Macaristan'a “katılımcı değil” dediğini de sözlerine ekledi.

“UKRAYNA'DA OLASI BİR NATO OPERASYONUNDA YER ALMAYACAĞIZ”

NATO'da kalma niyeti göz önüne alındığında Macaristan'ın tutumunun “olağandışı” görünebileceğini kabul eden Orban, “NATO tarihinde üye ülkelerin Macaristan'ın şu anda yaptığı gibi açıkça farklı bir duruş sergilediği pek fazla durum yoktur. Bu nedenle Macaristan'ın askeri ittifak içindeki rolünün yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Hukukçularımız ve ordumuz şu anda bu konu üzerinde çalışıyor. Mesele Macar diplomasisi tarafından çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

Macaristan'ın Ukrayna'daki olası bir NATO operasyonunda yer almayı planlamadığını kaydeden Orban, bu pozisyonun Ukrayna'daki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceği, kazananın olmayacağı ve çözümün barış görüşmeleri yoluyla bulunması gerektiği inancına dayandığını açıkladı.

“NATO KİMSENİN SALDIRMADIĞI BİR SAVUNMA İTTİFAKI”

NATO'nun henüz kimsenin saldırmadığı bir savunma ittifakı olduğuna dikkat çeken Orban, Ukrayna'daki savaşın sadece Kiev ve Moskova'yı ilgilendirdiğini söyledi.

Orban, “Rus tehdidinden” bahsedilmesinin, “Batı ve Avrupa'nın savaşa girmelerinin önünü açmak için yaptıkları bir manevra” olarak algılanabileceğini belirtti.