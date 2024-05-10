Çin lideri Şi'den Macaristan'a ilk resmi ziyaret: 'Çok kutuplu dünyanın temel direği...'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Budapeşte'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:33
Çin lideri Şi'den Macaristan'a ilk resmi ziyaret: 'Çok kutuplu dünyanın temel direği...'
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Budapeşte'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Orbani Macaristan'ın, “Çin'in son yıllarda şekillenen çok kutuplu dünyanın bir ayağı olduğuna inandığını” söyledi.

“Dünyanın son dönemde ciddi dönüşümler geçirdiğini ve dünya düzeninin çok kutuplu hale geldiğini” vurgulayan Orban, “Artık çok kutuplu bir dünyamız var ve bu çok kutuplu dünyanın temel direği de Çin Halk Cumhuriyeti. Küresel siyaset ve ekonomide çok önemli bir rol oynuyor” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden bahseden Orban, Macaristan'ın her zaman 'tek Çin' ilkesine bağlı kaldığını hatırlatarak, “Macaristan-Çin ilişkileri on yıllar boyunca kopmaz bir dostluğa sahne olmuştur” ifadelerini kullandı.

Orban, iki ülkenin birbirine karşı “asla düşman olmayacağına inandığını” kaydetti.

“UKRAYNA'DA BARIŞ İSTEYEN TEK AB ÜYESİYİZ”

Orban, Macaristan'ın, Çin tarafından Şubat 2023'te önerilen barış planı da dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşa son vermeyi amaçlayan tüm uluslararası girişimleri desteklediğini belirterek, “Acil ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu hedeflere ulaşmayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları destekliyoruz. Bu doğrultuda, Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ortaya konan barış girişimini destekliyoruz” dedi.

Orban son yıllarda dünyanın hiçbir zaman bu kadar ciddi bir askeri tehditle, hatta “yeni bir dünya savaşı tehlikesiyle” karşı karşıya kalmadığını ifade etti.

“Savaş mı devam edecek yoksa barış mı olacak tartışmaları sürüyor” diyen Orban, “Macaristan'ın Ukrayna'da barış isteyen tek Avrupa Birliği üyesi olduğunu” savundu.

Orban, “Biz Macarlar, bu çatışmanın savaş alanında çözülemeyeceğine inanıyoruz. Savaş alanı sadece kayıplara ve yıkıma yol açar. Çözümün ancak barış görüşmeleri masasında bulunabileceğine ve bunun için de ateşkese ihtiyaç olduğuna inanıyoruz” dedi.


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