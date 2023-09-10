Başbakan ülkenin yeni ismini kullandı: Hindistan’ın adı değişti mi?
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi bugün gerçekleştirildi. Açılış esnasında Başbakan Narendra Modi'nin tabelasında Hindistan yerine "Bharat" yazdığı görüldü.
G20'nin ev sahibi Başbakan Narendra Modi, Yeni Delhi'deki G-20 zirvesinin açılışını yaparken tabelasında Hindistan yerine Güney Asya ülkesinin Sanskritçe ya da Hintçe adı olan "Bharat" yazması dikkat çekti.
BAŞBAKAN "BHARAT" İSMİNİ KULLANDI
Hintçe konuşan Modi, "Bharat, G20 Başkanı olarak delegeleri ağırlıyor" ifadesini kullandı.
G-20 Liderler zirvesi için verilen akşam yemeği davetiyelerinde Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'dan "Hindistan Başkanı" yerine "Bharat Başkanı" olarak söz edilmesi kamuoyunda tartışmaya neden oldu.
Halktan bazı kesimler Bharat ismini destekleyip, Hindistan isminin İngiliz sömürgeciler tarafından verildiğini söylerken, bazıları da bu ismin sömürge yönetiminden önceye dayandığını savunmakta.
Muhalefet de ülkenin adının değiştirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak Bharat'ın kullanılmasının Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsayıcı İttifakı ya da INDIA ittifakının oluşumuna bir yanıt olduğunu dile getirdi.
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