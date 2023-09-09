G20'nin sonuç bildirgesinde tahıl koridoru çağrısı

G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde yayınlanan sonuç bildirgesinde, "Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi. Bildirgede, "G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek" ifadesi kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:58
G20'nin sonuç bildirgesinde tahıl koridoru çağrısı
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Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi.

G20 Sonuç Bildirgesinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez" denildi.

Bildiriden öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

- Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

- G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

- G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

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