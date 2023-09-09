G20'nin sonuç bildirgesinde tahıl koridoru çağrısı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:58

Güncelleme: 09.09.2023 - 14:58

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi.

G20 Sonuç Bildirgesinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez" denildi.

Bildiriden öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

- Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

- G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

- G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.



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