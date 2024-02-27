Başbakanın paylaştığı fotoğraf kriz yarattı: 'Soykırım baharatlarını hazırlayın...'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:28

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:28

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf, takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Frederiksen'ın paylaştığı son fotoğraf, "çiğ tavuk" tartışmasını beraberinde getirirken, Filistin destekçisi kullanıcıları da çileden çıkardı.

Frederiksen'in yer aldığı fotoğrafta, tavuk ile sebzeleri aynı kesme tahtasında doğradığını gören takipçileri durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Bir kullanıcı, "Hayır! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanmayın" yazarken, başka biri "Mette, salmonella ve tuvaletin yakınlarında iki gün geçirmeyi sevmiyorsanız çiğ tavuk ve çiğ sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanmayın" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı da "Orta sınıf Mette ile ahşap tahtada çiğ tavuk ve sebzelerle resim" paylaşımında bulundu.

Frederiksen, bir yoruma karşılık, "Elbette tencerede soğan ve tavuk yeterince ısıtılmalıdır. Ayrıca, hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra sıcak suyla yıkandı" yanıtını verdi.

Bazı yorumlarda da Gazze'deki yıkıma dikkat çekilerek, "Soykırım baharatlarını hazırlayın", "Bir yandan Gazze'deki insanların aç kalmasına neden oluyor, bir yandan da evinde akşam yemeği yiyor...", "Gazze halkının ne yiyeceği ne de suyu var, sen suç ortağısın" ifadeleri yer aldı.