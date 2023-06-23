Başına ödül konulan 'aranan' maymun, sonunda yakalandı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:26

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:26

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde insanlara saldıran vahşi bir maymunun sonunda yakalandığı bildirildi.

Başına büyük ödül konan vahşi bir maymunun, yakalanmadan önce iki hafta boyunca insanlara bir dizi saldırı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan insanların çoğunda derin kesikler oluştuğu belirtildi.

Sekizi çocuk olmak üzere en az 20 kişiye saldırdığı bildirilen maymunun yakalanması için başına 21 bin INR (200 euro) nakit ödül konulmuştu.

Yaban hayatı ekipleri, maymunu bir drone kullanarak bulduğu ve yakalayıp bir kafese kapatmadan önce sakinleştirici bir dart ile vurduğu kaydedildi.

Yetkililer, maymunun saldırılarını gerçekleştirmeden önce potansiyel hedefleri tespit etmek için konutların çatılarında ve pencere kenarlarında beklediğini söyledi.

"MAYMUNU YAKALAMAK 4 SAAT SÜRDÜ"

Orman memuru Gaurav Gupta, "Bölge yetkilisine ulaştık ve onun yardımıyla Ujjain'den orman departmanına bağlı bir kurtarma ekibi çağırdık. Belediye personeli ve yerel halk da onlara yardımcı oldu ancak maymunu yakalamak yine de dört saat sürdü. Maymunu yakalayana 21 bin INR nakit para ödülü teklif etmiştik. Şimdi bunu hayvan kurtarma ekibine vereceğiz" dedi.

Gupta, Rajgarh'daki yerel ekibin iki haftadır maymunu yakalamak için boşuna uğraştığını belirterek, "Çeşitli ilçelerdeki özel ekiplere ulaştık. Ujjain ekibi hazır olur olmaz Rajgarh'a koştu ve dört saatlik bir operasyonun ardından maymunu yakaladık" diye konuştu.

Gupta ayrıca, maymuna ne olacağı hakkındaki bir soruya, "Büyük olasılıkla, insanlara zarar vermemesi için sık bir ormanlık alana bırakılacak" ifadelerini kullandı.