Biden'dan Hindistan vurgusu: Ortaklık, şimdi daha yakın ve daha dinamik

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:33

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:33

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan ile savunma, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmelerini sürdürüyor. İki lider Beyaz Saray’da yapılan ihtişamlı karşılama töreninin ardından ikili ilişkileri konuşmak üzere Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunan Biden ve Modi, görüşmede insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler üzerine konuştuğunu açıkladı. ABD Başkanı Biden, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin parladığını söyleyerek ”Hindistan ile ortaklık, tarihin herhangi bir zamanından daha güçlü, daha yakın ve daha dinamik” dedi.

Hindistan Başbakanı Modi de demokratik değerlere olan bağlılığını vurgulayarak, ”Demokrasi bizim ruhumuzdur, demokrasi damarlarımızda akıyor. Biz demokrasiyi yaşıyoruz ve atalarımız aslında bu kavramı kelimelere dökmüştü. Bu sınıf, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin böyledir” ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN ÇİN TEMASLARI

Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile düzenlediği basın toplantısında Çin hakkında söylediği sözlerin değişecek bir şey olmadığını belirterek ilerleyen günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek istediğini söyledi. Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in “diktatör” olduğunu ima etmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı bu benzetmeye tepki göstererek "Açık bir siyasi provokasyon" demişti.

ABD VE HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ

ABD yönetimi, Çin’in küresel çaptaki rekabetine karşı Hindistan’ı stratejik bir araç olarak görüyor. Bu nedenle ABD, Hindistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Modi’nin ABD’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında madencilik, teknolojik kalkınma, uzaycılık, ekonomi, sağlık, eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliği, savunma ve ticari işbirlikleri konularında kapsamlı anlaşmalarının yapılması planlanıyor.