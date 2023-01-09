Baskın 'Trumpizm izleri' taşıyor
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Brezilya'daki kongre baskınına ilişkin "Trumpizm izleri" taşıdığını belirtti. Albares, bu tür aşırılık yanlılarının demokrasinin en büyük tehdidini oluşturduğu uyarısında bulundu.
Brezilya'da, aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçisi yüzlerce kişi Brezilya Kongresi'ni, başkanlık sarayını ve Yüksek Mahkeme'yi bastı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ski başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasını işgal etmesine benzetti.
AFP'nin haberine göre Cadena SER radyosuna demeç veren Albares, "Kongre'ye giren aşırı sağcı aktivistlerle yaşananlarda Trumpizm'in izleri var" dedi.
Albares, Bolsonaro destekçilerinin iki yıl önce ABD başkentini basan Trump destekçileriyle "neredeyse aynı" bir eylem modeli izlediklerini söyledi.
Başbakan Pedro Sanchez, "Demokrasi, barış ve refaha yönelik en büyük tehdit, her şeyi yok etmeye hazır aşırılık yanlısı hareketlerin yeniden canlanması olduğunu hatırlattığını" söyledi.
Sanchez, "Brezilya halkı tarafından özgür ve demokratik bir şekilde seçilen kurumlara" desteğini ifade etti.
Sanchez ayrıca, "Brezilya Kongresine yapılan saldırıyı" kınadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçları: Oyları yine eridi