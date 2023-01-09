Baskın 'Trumpizm izleri' taşıyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:03

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:03

Brezilya'da, aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçisi yüzlerce kişi Brezilya Kongresi'ni, başkanlık sarayını ve Yüksek Mahkeme'yi bastı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ski başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasını işgal etmesine benzetti.

AFP'nin haberine göre Cadena SER radyosuna demeç veren Albares, "Kongre'ye giren aşırı sağcı aktivistlerle yaşananlarda Trumpizm'in izleri var" dedi.

Albares, Bolsonaro destekçilerinin iki yıl önce ABD başkentini basan Trump destekçileriyle "neredeyse aynı" bir eylem modeli izlediklerini söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez, "Demokrasi, barış ve refaha yönelik en büyük tehdit, her şeyi yok etmeye hazır aşırılık yanlısı hareketlerin yeniden canlanması olduğunu hatırlattığını" söyledi.

Sanchez, "Brezilya halkı tarafından özgür ve demokratik bir şekilde seçilen kurumlara" desteğini ifade etti.

Sanchez ayrıca, "Brezilya Kongresine yapılan saldırıyı" kınadı.