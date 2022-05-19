Başkonsolos Andrey Buravov: 'Harekât olmasa Donbas’a saldıracaklardı'

19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, önceki gün başkonsoloslukta, Rus gazeteci Andrey Medvedev tarafından çekilen “Donbas” (2022) adlı belgesel filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Basın mensuplarına özel olarak düzenlenen gösterimin öncesinde konuşan Buravov, “Belgesel, Donbas’ta sekiz sene boyunca dışarıya yansıması olmayan bir iç savaşı anlatıyor. O yörede yaşayan ve kendini ölüm kalım eşiğinde hisseden insanların hislerini izleyiciye aktarıyor. O insanlar, Rus olmak ve Rus kalmak istediler. Onlara dayatılan suni kahramanları değil, kendi kahramanlarını anmak istediler. Bu belgesel ile Rusya’nın özel harekât başlattığını daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz” dedi. Belgeselde özellikle bir neo Nazi mensubunun Holokost’un en büyük organizatörlerinden biri olan Adolf Eichmann’a ait alıntısı dikkat çekti. Söz konusu alıntıda, bir ulusu yok etmenin çocukları öldürerek başarılabileceği ve çocuklar öldürülmezse büyüdüklerinde intikam almak isteyebileceklerinden bahsediliyordu.

‘UKRAYNA TARİH BELİRLEMİŞTİ’

Gösterimin ardından Buravov, “Donbas bölgesindeki Rus halkına yönelik bombardımanlar, harekât olmasaydı hâlâ devam ediyor olacaktı. Harekâtın ilk safhasında ortaya çıkan bulgular var. Bulgulara göre Ukrayna ve Batı Donbas’a büyük bir taarruz tasarlanıyordu. Ele geçirilen belgeler gösteriyor ki 8 Mart günü için bu taarruz planlanıyordu. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine ilişkin de konuşan Buravov, “Devlet Başkanımız ile Finlandiya Devlet Başkanı arasında da bir telefon görüşmesi oldu. Görüşmede bu kararının çok yanlış bir karar olacağı ifade edildi” dedi.