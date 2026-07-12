Basra Körfezi'nde gerilim zirvede: ABD İran'ı, İran dört Körfez ülkesini vurdu

ABD ordusu, bugün (Pazar) İran'daki hedeflere yönelik üçüncü askeri saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, son günlerde İran içindeki hedeflere karşı 300'den fazla askeri noktanın vurulduğu, bunun Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere düzenlenen saldırılara karşı gerçekleştirilen en kapsamlı hava ve deniz operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada üçüncü saldırı dalgası kapsamında yaklaşık 140 İran askeri hedefinin vurulduğunu bildirdi. Operasyonda kara ve deniz üslerinden havalanan savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları ile hassas güdümlü mühimmat kullanan savaş gemilerinin görev aldığı ifade edildi.

CENTCOM'a göre hedefler arasında füze ve İHA fırlatma noktaları, deniz tesisleri, mühimmat depoları, askeri depolar, haberleşme ağları ile İran kıyılarındaki gözetleme ve erken uyarı noktaları yer aldı. Operasyonun amacının, uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini azaltmak olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, operasyonların Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle 'İran'ı sorumlu tutmak' amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Son saldırı dalgasının, Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğramasının ardından düzenlendiği kaydedildi. CENTCOM'un daha önce yaptığı açıklamaya göre saldırıda gemide yangın çıkmış, makine dairesi ağır hasar görmüş ve mürettebattan bir kişi kaybolmuştu.

İRAN'DAN SERT MİSİLLEME

İran ise ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını yeniden başlatırken, dört ülke füze ve insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerini devreye soktu. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve halka yönelik uyarılar yayımlandı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının silahlı kuvvetler tarafından önlendiğini açıkladı. Bakanlık, hava savunma sistemlerinin her türlü tehdide karşı hazır olduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı ise güvenlik tehdidi seviyesinin hâlâ yüksek olduğunu belirterek yurttaşlara ve ülkede yaşayan yabancılara evlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yeni bir duyuruya kadar resmî talimatlara uymaları çağrısında bulundu.

Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, AFP muhabirleri kentin semalarında hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerini gözlemlediklerini bildirdi. Yetkililer de cep telefonlarına güvenlik uyarıları göndermeyi sürdürdü.

FÜZE VE İHA SALDIRILARI

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Bahreyn devlet televizyonu ise hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını önlediğini ve hedefleri imha ettiğini bildirdi. Yetkililer daha sonra önleme operasyonlarının tamamlanmasının ardından 'tehlike geçti' uyarısı yayımlayarak alarm durumunun sona erdiğini açıkladı.

Saldırıların Kuveyt'i de kapsayacak şekilde genişlediği bildirildi. Kuveyt ordusu, ülke hava sahasındaki düşman hedeflere karşı müdahale edildiğini açıkladı. Bu açıklama, son gerilim dalgasının başlamasından bu yana Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü önleme operasyonlarına ilişkin ilk resmî duyuru oldu.

Hedeflerin niteliği ve müdahalenin sonuçları hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.