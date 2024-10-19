Batı Şeria'da İsrail askerlerine araç çarptı: Filistinli sürücü öldü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ofra yerleşiminin girişinde konuşlanmış İsrail güvenlik güçlerine, Filistinli bir adamın arabasıyla çarptığı bildirildi.

Batı Şeria'da İsrail askerlerine araç çarptı: Filistinli sürücü öldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:40

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ofra yerleşiminin girişinde konuşlanmış İsrail güvenlik güçlerine, Filistinli bir adamın arabasıyla çarptığı bildirildi.

İsrail basını, “terör saldırısı girişimi” olarak nitelediği olayda, hiçbir askerin yaralanmadığını ve olayın soruşturulduğunu belirtti.

 

Filistinli sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Etiketler: #israil #batı şeria

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