Batı Trakya'da dört Türk azınlık ilkokulu daha kapatılacak

Yayınlanma: 20.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 20.07.2024 - 16:13

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodop ilinde Hacıören, Keziren ve Payamlar, İskeçe'de ise Karaköy ilkokulu kapatılacak okullar arasında yer alıyor.

Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı 86 olacak.

Batı Trakya genelinde, 1995'te, 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Yunan hükümetinin idari reform çalışmaları kapsamında, 2011'den bu yana Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatılmış veya birleştirilmişti.

Yunan tarafı bunun "kapatma" değil, öğrenci yetersizliğinden dolayı "askıya alma" uygulaması olduğunu iddia ederken, soydaş veliler ise bunu, azınlık öğrencilerinin Yunan devlet okullarına gönderilmesini amaçlayan bir adım olarak görüyor.

TÜRK AZINLIĞIN 'EĞİTİM' PROBLEMİ

Batı Trakya'daki Türk azınlığın azınlık eğitim kurumlarıyla ilgili karşılaştıkları temel problemler şu şekildedir:

- Azınlık okullarında uygulanan müfredat, Yunanca ve Türkçe dillerinde eşitlik sağlamamaktadır. Yunanca dersler ağırlıkta olup, Türkçe dersler ihmal edilmektedir.

Bazı okullarda Türkçe ders kitapları güncel değilken, Yunanca ders kitapları sürekli güncellenmektedir.

- Azınlık okullarının açılması ve işletilmesi sürecinde Yunan hükümeti tarafından çeşitli bürokratik engeller çıkarılmaktadır. Yeni okulların açılmasına izin verilmemekte veya mevcut okullar kapatılmaktadır.

Örneğin, Yunanistan hükümeti 2011 yılında öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle çok sayıda azınlık okulunu kapatmıştır.

- Azınlık okullarının fiziksel koşulları yetersiz ve bakımsızdır. Okul binalarının yenilenmesi ve modern eğitim araçlarıyla donatılması konusunda yeterli destek sağlanmamaktadır.

Batı Trakya'daki birçok Türk azınlık okulunda ısıtma sistemi yetersiz olup, kış aylarında öğrenciler soğuk sınıflarda ders yapmak zorunda kalmaktadır.

- Azınlık okullarının yönetimi genellikle Yunan makamlarının kontrolünde olup, azınlık temsilcilerinin söz hakkı sınırlıdır. Okul yönetiminde Türk azınlığın etkisi azdır.

Okul müdürlerinin atanmasında Türk azınlık temsilcilerinin önerileri genellikle dikkate alınmamakta, Yunan makamlarının tercihleri ön planda tutulmaktadır.

- Azınlık okullarına devam eden öğrenciler ve onların velileri, zaman zaman yerel makamlar veya diğer gruplar tarafından baskı altında tutulmaktadır. Bu durum, eğitim sürecini olumsuz etkilemektedir.

Bazı veliler çocuklarını azınlık okullarına göndermemeleri yönünde tehditler alabilmektedir.

Bu sorunlar, Batı Trakya'daki Türk azınlığın eğitim hakkını tam anlamıyla kullanamamasına ve kültürel kimliğini koruyamamasına yol açmaktadır.

Bu problemler, uluslararası insan hakları normlarına ve azınlık haklarına aykırı olup, çözüm bekleyen ciddi meselelerdir.