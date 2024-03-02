Batı'nın taleplerini sıraladı: 'Kukla rejim' istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesine yönelik baskıların arttığını belirterek, Batı'nın, Sırbistan'dan, Kosova'yı tanımasını, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını ve Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) (Bosna Hersek'teki iki entiteden biri) destekten vazgeçmesini istediğini ifade etti.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:34
Batı'nın taleplerini sıraladı: 'Kukla rejim' istiyor
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Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Batı'nın ülkesinden taleplerine" ilişkin açıklamada bulundu.

Sırp lider Vucic, Kosova'da Sırp dinarının kullanımdan kaldırılmasını öngören karar sonrası bölgedeki Sırpların maaşlarını ödeme hususunda "ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarını söyledi.

Ülkesine yönelik baskıların arttığını belirten Vucic, "Batı, Sırbistan'dan, Kosova'yı tanımasını, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını ve RS'ye destekten vazgeçmesini istiyor" dedi.

Batı'nın Sırbistan'da "kukla rejimi" de istediğini savunan Vucic, kendilerinin ülkedeki seçimler hususunda dışarıdan gelecek hiçbir baskıyı kabul etmeyeceklerini ifade etti.


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