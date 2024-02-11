Sırbistan'ın çeşitli yüzleri: Belgrad'dan Skadar'a seyahat...

Doğal güzellikleriyle bezeli Sırbistan, adeta bir cennet köşesi. Tarih kokan sokakları, nefes kesen manzaraları ve sakin atmosferiyle Sırbistan keşfedilmeyi bekleyen bir rota. İşte, Sırbistan'da geçireceğiniz keyifli bir gezi için izlemeniz gereken rota...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 23:00
Sırbistan'ın çeşitli yüzleri: Belgrad'dan Skadar'a seyahat...
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Balkanlar'ın gizemli coğrafyasında yer alan Sırbistan, tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve modern cazibesiyle öne çıkan bir konumu. İşte Sırbistan'da gezilecek bazı önemli yerler...

NIKOLA TESLA MUSEUM: DAHİ BİR BİLİM İNSANININ ESERLERİ

Nikola Tesla Müzesi, ünlü mucit Nikola Tesla'nın hayatına ve çalışmalarına adanmış bir müzedir. Elektrik ve manyetizma konularında öncü olan Tesla'nın icatları ve eserleri, burada sergilenir.

THE BELGRADE FORTRESS: TARİHÎ BIR ANIT

Belgrad Kalesi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın tarihî çekirdeğini oluşturan bir anıttır. Kale, tarihi izlerini taşıyan yapıları, muazzam surları ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiler. Kalemegdan Parkı içinde yer alması, şehrin tarihini keşfetmek isteyenleri cezbetmektedir.

KNEZ MIHAILOVA: ALIŞVERIŞ VE CANLILIK

Knez Mihailova, Belgrad'ın ana caddelerinden biridir ve şehirdeki alışveriş, kafe ve eğlence yaşamının merkezi olarak bilinir. Renkli binaları, butikleri ve kafeleriyle bu cadde, şehrin modern yüzünü keşfetmek isteyenler için ideal bir noktadır.

ST. SAVA TEMPLE: BALKANLARIN EN BÜYÜK KİLİSESİ

Sveti Sava Hramı, Balkanlar'ın en büyük kilisesidir. Beyaz kubbesi ve zarif mimarisiyle öne çıkan bu kilise, Sırbistan'ın dini mirasını yansıtarak ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunar.

SKADARLIJA: BOHEM RUHUN KALBİ

Skadarlija, Belgrad'ın bohem semti olarak bilinir. Dar taş sokakları, renkli binaları ve geleneksel Sırp müziği eşliğindeki kafeleriyle Skadarlija, sanatseverler ve bohem ruhu arayanlar için keyifli bir duraktır.

CRKVA SVETOG MARKA: SANAT VE İNANCIN BULUŞMA NOKTASI

Sveti Marko Kilisesi, freskleri ve mimarisiyle ön plana çıkan önemli bir dini yapıdır. Sırp-Byzantine mimarisinin örneklerini barındıran bu kilise, tarih ve sanat severleri cezbetmektedir.


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