Batı'ya 'insan hakları' tepkisi: Müdahale için bir araç olarak kullanıyor

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:33

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:33

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Lavrov, Batı'nın insan hakları konusunu kendi çıkarları doğrultusunda suistimal ettiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Lavrov, "Günümüzde kolektif Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi uydurduğu kurallarla değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda insan hakları konusu, Batılılar tarafından sıklıkla egemen devletlerin içişlerine müdahale aracı ve bahanesi olarak kullanılıyor" dedi.

Lavrov, Batı'nın sözde liberal değerleri tüm dünyaya dağıttığını ve bunu yaparken onları evrensel değerler gibi sunduğunun da altını çizdi.

Lavrov, mesajının sonunda, "Batılı ülkelerde ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirilirken toplum için yıkıcı etkiye sahip fikir ve uygulamalar agresif bir şekilde destekleniyor" ifadelerini kullandı.